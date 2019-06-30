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Страх показаться глупым
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Страх навсегда остаться неудачником

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Тема:
Подкасты РИА (98)
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Сколько людей – столько и мнений об "успешности". Кто-то считает себя состоявшимся, если у него большая семья. Кто-то мечтает сделать карьеру или построить бизнес.

Но даже у людей, которые многого добились, есть этот страх – внезапно для себя понять, что ты все тот же неудачник, что и десять лет назад, и этим неудачником останешься на всю жизнь.

Нам страшно и стыдно за то, что мы так и не изменили мир, не совершили великое открытие, не попали в рейтинг самых-самых. Но кто определил, что для нас хорошо? Почему мы терпим давление со стороны общества, диктующего, как нам жить? Что такое успех с точки зрения психологии? Как его добиться? Или лучше потратить силы на что-нибудь другое?

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Тема:
Подкасты РИА (98)



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