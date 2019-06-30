Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутаты

Гости подкаста "Как вы это делаете?!" пранкеры Вован и Лексус (в жизни Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) оказались людьми серьёзными и отчасти мрачными. Но сделали в подкасте сразу два сенсационных заявления. Одно о новом розыгрыше. Второе о том, что идут на выборы в Мосгордуму.