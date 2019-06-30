16:23 30 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Как вы это делаете
Sputnik

Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутаты

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (99)
0 0 0

Гости подкаста "Как вы это делаете?!" пранкеры Вован и Лексус (в жизни Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) оказались людьми серьёзными и отчасти мрачными. Но сделали в подкасте сразу два сенсационных заявления. Одно о новом розыгрыше. Второе о том, что идут на выборы в Мосгордуму.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" пранк-журналисты Алексей Столяров и Владимир Кузнецов рассказывают о том, чем низкий пранк отличается от высокого, как реагировали на их интервенции Собчак, Волочкова, Дибров и Моисеев. Впервые раскрывают технологию подготовки и подноготную пранк-сеанса на примерах звонков Макрону, Порошенко и Эрдогану. Анонсируют пранк-переписку, которая может серьёзно поссорить Украину с одним из европейских государств и обещают незабываемую предвыборную кампанию.

Слушайте подкасты РИА Новости 

Тема:
Подкасты РИА (99)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Как проходит саммит G20 в Осаке - фото
Ароматы зла
Запах зла: в Нидерландах прохожим дают понюхать духи с ароматом "экстази"
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054