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Депутат из Казахстана: закон работает против мигрантов

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Депутат мажилиса Казахстана Владислав Косарев раскритиковал отношения к мигрантам со стороны законодательства.

Когда оглядываешь на то, закон работает становиться тоскливо, а иногда и стыдно, потому что мы допускаем ситуацию, когда закон работает против человека, заявил Косарев для Sputnik Казахстан.

Призвал обратить внимание на мигрантов в Казахстане. По его словам, это трудовой народ, который не смог найти работу в своей стране. А их очень часто используют и обманывают. Это "дикая эксплуатация" Так, более двух тысяч предпринимателей в год привлекаются за использование "гастарбайтеров". Более 17 тысяч человек ежегодно выселяются из Казахстана за незаконную трудовую деятельность.

Теги:
Нелегальная миграция, нелегальные мигранты, незаконная миграция, миграционный режим, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант



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