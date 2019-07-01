Депутат из Казахстана: закон работает против мигрантов

Когда оглядываешь на то, закон работает становиться тоскливо, а иногда и стыдно, потому что мы допускаем ситуацию, когда закон работает против человека, заявил Косарев для Sputnik Казахстан.

Призвал обратить внимание на мигрантов в Казахстане. По его словам, это трудовой народ, который не смог найти работу в своей стране. А их очень часто используют и обманывают. Это "дикая эксплуатация" Так, более двух тысяч предпринимателей в год привлекаются за использование "гастарбайтеров". Более 17 тысяч человек ежегодно выселяются из Казахстана за незаконную трудовую деятельность.