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Политолог Эльхан Шахиноглу
© Sputnik / Murad Orujov

Политолог о G-20: саммит в Осаке имел огромное значение

Радио
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Политолог Эльхан Шахиноглу рассказал, почему саммит G-20 является важнейшим мировым событием, даже несмотря на отсутствие "громких" соглашений и контрактов.

"Конечно, не все вопросы были решены на этом саммите, и это невозможно. Но все же, встречи между лидерами крупных стран состоялись, и в дальнейшем уже главной задачей будет решать устные соглашения, которые были в них достигнуты", - отметил Шахиноглу для Sputnik Азербайджан.

Главное на этом саммите - это устные, неформальные договоренности между главами государств, которые будут прорабатываться в дальнейшем, считает эксперт.

Двухдневное заседание лидеров G-20 завершилось в Осаке. По итогам саммита все члены G20 подписали итоговую декларацию из 43 пунктов, в которой подчеркнута необходимость "свободной" и "справедливой" политики глобальной торговли без использования термина "протекционизм".




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