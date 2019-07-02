Политолог о том, когда нормализуются отношения России и Грузии

"Наверное, (отношения нормализуются) после спада эмоций, которые у России тоже возникли, это нельзя отрицать. Когда выгоняют делегацию, любое правительство будет возмущено. Но, с другой стороны, нормализация все-таки встанет в распорядок дня. И не такое мы переживали, но в конце концов после угасания эмоций Россия тоже начнет думать о нормализации отношений", — сказал Рамаз Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

В Тбилиси 20 июня оппозиционеры начали акцию протеста в связи с тем, что утром того дня в кресле спикера парламента Грузии оказался депутат Госдумы РФ, член Компартии Сергей Гаврилов. Он приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия, однако мероприятие было сорвано.

Митинг перерос в беспорядки, в результате которых пострадали более 200 человек — и манифестанты, и полицейские.

Акции проходят на фоне резкого обострения отношений между двумя странами. В ответ на выдвинутые антироссийские лозунги и резкие высказывания первых лиц Грузии Москва объявила о прекращении с 8 июля прямого авиасообщения с этой страной.