Ярыгин: страны, выступающие против РФ в ПАСЕ, действуют против ЕС

Политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал резолюцию стран, которые выступают против возвращения России в ПАСЕ.

Россия должна быть готова к выступлениям против ее возвращения в ПАСЕ, считает Ярыгин.

"В сути этого вопроса нужно видеть борьбу за сохранение интересов, в которых сходятся интересы (РФ - ред.) и интересы большинства стран Европы", - сказал политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.

Резолюция некоторых стран-участниц организации против РФ противоречит этим идеям и ценностям ЕС, отметил эксперт.

"Принцип представительства, свободы слова, как бы пафосно это ни звучало, это те принципы, за которые боролись европейцы, создавая ЕС. А искусственное прерывание действия этих принципов лежит в другой плоскости и противоречит идеям и ценностям ЕС", – считает Ярыгин.

По его мнению, голосование по резолюции продемонстрировало, что в Евросоюзе до сих пор живы идеи евроинтеграции и что они не всегда зависят от политического климата.