Эксперт: как в СНГ помешают боевикам искать сторонников среди заключенных

Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин отметил, что одной из задач совета глав пенитенциарных служб должна стать ликвидация канала подпитки терроризма из числа заключенных.

"Одним из важнейших приоритетов является развитие и укреплением антитеррористического взаимодействия в рамках совета. Мы видим, что, потерпев поражение в Сирии и Ираке, многие боевики из числа граждан государств СНГ возвращаются в страны происхождения, где продолжают свою преступную деятельность, ведут вербовку граждан, занимаются пропагандой радикальных идей, привлекая в террористические организации новых сторонников. В том числе и в уголовно-исправительных учреждениях", — сказал Дружинин во время выступления на четвертом заседании Совета руководителей пенитенциарных служб СНГ.

Он заявил, что одной из основных задач должна стать ликвидация канала подпитки терроризма из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Как пишет Sputnik Казахстан , он также рассказал о подготовке к очередному заседанию глав государств СНГ, которое состоится 11 октября в Ашхабаде.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал о результатах спецопераций по ликвидации ячеек международных террористических организаций, проведенных с коллегами из стран СНГ, за минувший год. Были задержаны 112 боевиков.

К тому же, Комитет национальной безопасности Казахстана передал партнерским спецслужбам четверых гражданина Узбекистана, 11 — Таджикистана и трех — Кыргызстана. Все они были задержаны по подозрению в причастности к терроризму и религиозному экстремизму.

Кроме того, ФСБ РФ и коллеги из Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана изъяли из незаконного оборота большое количество наркотических средств.