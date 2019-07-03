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Глава ТПП Узбекистана Адхам Икрамов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Глава ТПП о пошлинах: защищая производителей, надо насытить и рынок товаров

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Тема:
Налоговая реформа в Узбекистане (11)
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Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов считает необходимыми и налоговую реформу и новые таможенные тарифы на импорт, но по некоторым пунктам еще продолжается обсуждение.

 

Икрамов заметил, что введение в налоговую систему страны НДС и отмена льгот и преференций для бизнеса – давно назревшая мера и ее реализация находится на стадии завершения.

 

"Мы в целом готовы к этому решению президента, по сути остается только три момента: администрирование со стороны Налогового комитета страны, внедрение технологий для ведения счета-фактуры и после анализа ситуации на рынке определить оптимальную ставку налога для получения качественного, но недорогого товара", — пояснил Икрамов на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

Рынок в Узбекистане
© Flickr/ Aleksandr Zykov
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Внесенные предложения по таможенному регулированию еще находятся на стадии обсуждения, но в целом пакет документов, по мнению главы ТПП, вполне сбалансированный.

"Мы тем самым должны защитить интересы собственной промышленности, но в то же время обеспечить импорт нужных товаров и насытить столы наших потребителей. Пока окончательно вопрос не решен, но Торгово-промышленная палата может стать удобной площадкой для выработки универсального подхода", — заключил Икрамов.

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Тема:
Налоговая реформа в Узбекистане (11)
Теги:
пошлины, налоги, Адхам Икрамов, ТПП, Узбекистан



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