Что ждет узбекский автопром после ребрендинга и национализации — эксперт

Компания GM Uzbekistan официально сменила название на UZAUTO Motors после того, как государство выкупило у GM все активы и стало полноценным владельцем автомобильного производства. Как это может отразиться на автопроме республики, рассказал автомобильный эксперт Роман Гуляев.

По его словам, выкуп подобных предприятий государством с предоставлением производственных мощностей для нескольких брендов – довольно распространенная практика.

"Например, есть автоконцерн, который принадлежит итальянскому правительству, но на этой площадке выступают ведущие бренды – и "Рено", и "Пежо". Учитывая, что GM продолжит поставку комплектующих и в целом технологический процесс сохранится, то на качестве сборки или на состоянии внутреннего рынка изменения не окажут. Да, на российском рынке узбекского автопроизводителя последние годы лихорадит, но это, видимо, связано с происходящими в компании структурными изменениями", — отметил Гуляев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

По его словам, главная задача для узбекского автогиганта – насытить внутренний рынок, так как там наблюдается серьезный дефицит а значительная часть продукции уходит на экспорт ради получения валютной выручки.