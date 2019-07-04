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Данир Иманалиев: на Иссык-Куле готовы к туристическому сезону

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Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев рассказал, как власти проверяют пансионаты и дома отдыха на одном из самых популярных курортов Кыргызстана.

Более 70% пансионатов и домов отдыха на на Иссык-Куле готовы к приему туристов и отвечают требованиям техники безопасности, сообщил Данир Иманалиев для Sputnik Кыргызстан.

Пассажиры выходят с самолета в международном аэропорту в селе Тамчи, Иссык-Кульской области
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Как заявил аким, полноценная проверка и паспортизация в этом году не проводилась, однако с директорами всех пансионатов была проведена встреча, где им выдвину требования по соблюдению техники санитарной и технической безопасности.

Руководители под подпись получили специальные памятки для приведения домов отдыха в установленный порядок, рассказал Иманалиев.




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