Данир Иманалиев: на Иссык-Куле готовы к туристическому сезону

Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев рассказал, как власти проверяют пансионаты и дома отдыха на одном из самых популярных курортов Кыргызстана.

Более 70% пансионатов и домов отдыха на на Иссык-Куле готовы к приему туристов и отвечают требованиям техники безопасности, сообщил Данир Иманалиев для Sputnik Кыргызстан.

Как заявил аким, полноценная проверка и паспортизация в этом году не проводилась, однако с директорами всех пансионатов была проведена встреча, где им выдвину требования по соблюдению техники санитарной и технической безопасности.

Руководители под подпись получили специальные памятки для приведения домов отдыха в установленный порядок, рассказал Иманалиев.