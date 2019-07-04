Депутат Госдумы РФ о том, как обязать водителей-иностранцев платить штрафы

Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, депутат Госдумы РФ Евгений Москвичев рассказал об иницативе МВД по контролю за исполнением административных предписаний для иностранцев. Нарушителей ПДД предлагается штрафовать на таможне при выезде или въезде в РФ.

Российский парламентарий подчеркнул, что проблема с неуплатой штрафов иностранными гражданами остается одной из самых актуальных, так как нет единой системы мониторинга и контроля.

"Во всем мире существует практика, когда иностранный водитель на своем транспортном средстве, нарушив правила дорожного движения, не может покинуть ту или иную страну, пока не уплатит штраф. Либо в следующий раз его просто не пустят, если у него остались задолженности по этим счетам. Мы намерены организовать такую же систему с нашими таможенными органами. А пока. к сожалению, мы наблюдаем такую ситуацию: нарушил и забыл, и никто это не контролирует и не наказывает за это", — пояснил Москвичев.

Он добавил, что для обеспечения этого механизма контроля необходимо внедрить единую базу номеров-нарушителей, которая будет интегрирована во все заинтересованные ведомства и позволит привлечь к ответу недобросовестных водителей, прежде всего, иностранцев.

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