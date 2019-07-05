Эксперт: необходимо создать систему контроля для водителей-мигрантов

Недавно МВД России заявило о необходимости усиления контроля за водителями-мигрантами. В частности, в ведомстве намерены жестко контролировать вопросы пассажирских перевозок и проведение техосмотров автобусов, а также уровень подготовки иностранных водителей.

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По мнению эксперта, за последние 2 года растет количество ДТП, особенно в области пассажирских перевозок. Это связано и с уровнем квалификации и с тем, что водители не проходят ежедневным медицинский осмотр. Также вызывает вопросы регулярные технические проверки транспортных средств.

"Как можно выйти из этой ситуации? Необходима автоматизация системы, перевод путевого листа в электронный вид. Это делается для того, что бы в режиме реального времени можно было увидеть кто сел за руль автомобиля и прошел ли он медицинский и технический осмотр", - рассказал эксперт для Радио Sputnik.

Для этого должна быть построена целая система, с автоматизированными кабинетами, онлайн-коммуникацией и упрошенным дистанционным медицинским осмотром. Современная техника позволяет это сделать без особых проблем. Такие нововведения исключат человеческий фактор из системы и не позволят недобросовестным водителям "договориться" или "обмануть" при проверке.