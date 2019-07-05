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Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов
Sputnik / Абзал Калиев

Глава Минздрава Казахстана рассказал о состоянии пострадавших в Арыси

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Тема:
Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане (15)
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Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие в результате взрывов боеприпасов в Арыси.

"Сегодня опасение вызывает состояние двух пациентов: ребенок у нас находится в реанимации во второй детской городской больнице в Нур-Султане и молодой человек 17 лет — в реанимации областной детской больницы в Шымкенте. Все необходимые лечебные мероприятия проводятся в полном объеме, все лучшие специалисты мобилизованы для оказания этой помощи", — сообщил Елжан Биртанов.

© Sputnik .
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В Арыси для оказания медпомощи мобилизованы медицинские работники Туркестанской области, а также из других регионов, пишет Sputnik Казахстан.

Утром 24 июня в воинской части вблизи Арыси произошло возгорание на складах с боеприпасами, за ним последовала серия взрывов. Людей из города, в котором проживает 44,3 тысячи человек, срочно эвакуировали. 

В результате ЧП в Арыси за медицинской помощью обратились 70 человек. Жертвами трагедии стали три человека — житель города, в машину которого попал снаряд, а также двое военнослужащих-контрактников.

Подробный комментарий главы Минздрава слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане (15)
Теги:
взрыв боеприпасов, Казахстан, Взрыв



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