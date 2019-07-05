Раджабов о том, что мешает полной локализации производства узбекских авто

По словам руководителя компании, за всю историю производство выросло в несколько раз, как и численность сотрудников. С 1996 по 2018 год завод произвел свыше 3 миллионов авто. При этом доля локализации в настоящее время доведена до 50%.

"Да, я считаю, что можно и до 90%. Простые детали мы вполне можем производить у себя в республики. Так, шинный завод нам скоро начнет поставлять продукцию, некоторые виды стали мы ждем от строящегося в Ташкенте металлического завода. Но есть уникальные и высокотехнологичные детали, которые у нас производить просто нереально - слишком дорого и нерентабельно. Те же подушки безопасности - только две компании в мире их делают. Или компьютерные блоки - даже сам GM у них закупает. Но, к примеру. электронику или все технические жидкости для авто мы заказали нашим предприятиям, сейчас работаем над налаживанием производства", — подчеркнул Раджабов.

Он добавил, что всего в структуре завода сегодня работает свыше 10 тысяч сотрудников, а число предприятий-поставщиков выросло с 4 до 175.

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