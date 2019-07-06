Анастасия Ракова о требовательности москвичей, новых реформах и семье

Её называют самым влиятельным человеком Москвы после Собянина, и именно под её надзором прошли важнейшие городские реформы последних лет. Заммэра Анастасия Ракова редко даёт интервью и практически никогда до этого не говорила о семье и личном.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова откровенно рассказывает о том, как смена подхода к проблемам граждан меняет мозг чиновника, признаёт ли она свои управленческие ошибки и как будет решать личные проблемы москвичей, при этом не делая их иждивенцами. А также говорит об анонимных инспекциях, отношениях с детьми, участии в родительских чатиках и том, почему она может позволить себе не работать, но работает.

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