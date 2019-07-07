Древние слова. Кто старше: мама, папа или я?

Так откуда же взялось слово "мама", как появился "папа" и почему, имея ввиду себя, мы говорим "я".
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На протяжении всей истории языки народов меняются, слова приобретают иные формы. В некоторых странах для одного явления существуют десятки определений, а каких-то слов нет вообще. Но есть как минимум три слова, которые присутствуют во всех языках.
Так откуда же взялось слово "мама", как появился "папа" и почему, имея ввиду себя, мы говорим "я".
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