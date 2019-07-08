Эксперт: из-за митингов в Тбилиси страдает вся Грузия

Доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе рассказала о последствиях запрета на авиасообщение между Россией и Грузией.

На фоне беспорядков в Тбилиси, которые привели к антироссийским настроениям, Москва объявила о прекращении с 8 июля прямого авиасообщения с Грузией, а российские туроператоры прекратили прием заявок на поездки в Грузию. До последнего времени Россия лидировала по числу туристов в Грузии.

В беседе на радио Sputnik Грузия Кикнадзе отметила, что сфера туризма в стране серьезно пострадала.

"Последствия тяжелые, потому что не приедут русские туристы и это болезненно отразится на экономическом и финансовом состоянии. Мне кажется, для политики это тоже плохо, потому что люди нашли какие-то мосты друг к другу, точки соприкосновения, и туризм способствовал сближению наших народов", — сказала Кикнадзе.

В Федерации гостиниц и ресторанов Грузии ранее заявили, что убытки после российских санкций могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов).

Минздрав: более 200 человек пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси >>

Россияне, по данным Национальной службы статистики Грузии, занимают ведущее место среди туристов в стране. За первые пять месяцев 2019 года иностранцы побывали в Грузии почти 3 миллиона раз, из них только россияне — 540 тысяч раз. При этом все последние годы сохранялась тенденция существенного роста туризма из соседней северной страны.