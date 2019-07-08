Эксперт: создается программа по укреплению таджикско-афганской границы

Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков рассказал, какие меры были и будут приняты для укрепления таджикско-афганской границы.

Семериков рассказал Sputnik Таджикистан, что программа об укреплении таджикско-афганской границы отрабатывается во исполнение решения ОДКБ, которое было принято еще в 2013 году.

Программа помощи состояла из двух этапов. Первый этап заключался в оказании материально-технической помощи, а второй этап - планомерная разработка целевой программы. Первый этап на данный момент успешно реализован, однако создание программы и выработка предложений заняла чуть больше времени, чем планировалось.

Сегодня, по словам Семерикова, выработка этих предложений закончена, а вопрос находится на стадии согласования. Ряд государств-членов ОДКБ уже внесли поправки и свои предложения, в ноябре они будут рассмотрены, а затем предложения по укреплению границы внесут в целевую программу организации.