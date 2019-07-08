Крохмаль: деньги от штрафов нужно вкладывать не только в узбекские дороги

Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" (Россия) Константин Крохмаль считает полезным использование средств, полученных от уплаты штрафов, на развитие дорожной инфраструктуры. Главное при этом – обеспечить контроль их расходования.

Узбекские активисты предлагают часть средств, получаемых от штрафов за нарушения ПДД, использовать на развитие, строительство и ремонт автомагистралей. По мнению эксперта, общественность должна по возможности сама контролировать процесс распределения денег, полученных от этих взысканий.

"Это предложение стоит только поддерживать. Главное – обеспечить контроль целевого распределения. Это должна быть госпрограмма, этим должна заниматься, возможно, отдельная организация. Но, на мой взгляд, часть средств от административных штрафов стоило бы направить на развитие общественного транспорта в Узбекистане, который пока находится не на достаточно высоком уровне", — заметил Крохмаль.

Он добавил, что дорожная инфраструктура – это наиболее яркий показатель для населения, что их средства – налоги, штрафы или иные платежи, действительно работают на благо страны. Особенно это остро заметно в небольших населенных пунктах и в труднодоступных районах республики.

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