Апресян: для развития туризма нужны прямые авиарейсы Ереван — Ташкент

"Нам бы очень хотелось, чтобы между Ташкентом и Ереваном, наконец, было организовано прямое авиасообщение. Это позволит существенно повысить турпотоки между нашими странами. На мой взгляд, у нас есть две ключевых задачи: увеличить число приезжающих на отдых граждан наших стран, а также подготовить совместный турпродукт, но для этого опять же нужно прямое сообщение", — подчеркнул глава Федерации туризма Армении.
По его словам, Узбекистан обладает богатым культурным наследием и разнообразными природными ландшафтами, поэтому может предложить гостям практически все виды туризма.
"У нас в Армении тоже развиты комбинированные туры, когда гастротуризм или экстремальную поездку можно совместить с посещением историко-культурных мест. У нас почти на каждый квадратный километр по одному памятнику культуры – всегда и везде есть что посмотреть. В Армении туризм развивается хорошими темпами, нам есть что предложить, в этом смысле у нас все хорошо, но без узбекистанцев скучно", — заключил Апресян.
В Самарканде 9-10 июля проходит международная туристическая ярмарка стран СНГ. По словам представителя Армении, подобные площадки дают уникальную возможность представить свою национальную культуру, наладить связи. В самом же туризме он видит не только сугубо экономическую составляющую, но и социально-культурную и политико-интеграционную.
Подробный комментарий президента Федерации туризма Армении слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.