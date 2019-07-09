Апресян: для развития туризма нужны прямые авиарейсы Ереван — Ташкент

Президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян поделился своими впечатлениями от Узбекистана и рассказал, как сделать эту республику еще более популярной для армянских туристов.

Апресян подчеркнул, что интерес к Узбекистан год от года растет, хотя турпоток, к сожалению, пока довольно скромный.

"Нам бы очень хотелось, чтобы между Ташкентом и Ереваном, наконец, было организовано прямое авиасообщение. Это позволит существенно повысить турпотоки между нашими странами. На мой взгляд, у нас есть две ключевых задачи: увеличить число приезжающих на отдых граждан наших стран, а также подготовить совместный турпродукт, но для этого опять же нужно прямое сообщение", — подчеркнул глава Федерации туризма Армении.

По его словам, Узбекистан обладает богатым культурным наследием и разнообразными природными ландшафтами, поэтому может предложить гостям практически все виды туризма.

"У нас в Армении тоже развиты комбинированные туры, когда гастротуризм или экстремальную поездку можно совместить с посещением историко-культурных мест. У нас почти на каждый квадратный километр по одному памятнику культуры – всегда и везде есть что посмотреть. В Армении туризм развивается хорошими темпами, нам есть что предложить, в этом смысле у нас все хорошо, но без узбекистанцев скучно", — заключил Апресян.

В Самарканде 9-10 июля проходит международная туристическая ярмарка стран СНГ. По словам представителя Армении, подобные площадки дают уникальную возможность представить свою национальную культуру, наладить связи. В самом же туризме он видит не только сугубо экономическую составляющую, но и социально-культурную и политико-интеграционную.

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