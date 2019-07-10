14:38 10 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Анатолий Выборный
© Sputnik / Александр Натрускин

Выборный: необходимо остановить любую пропаганду терроризма в интернете

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный считает, что особое внимание стоит обратить на борьбу с пропагандой терроризма в интернете.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Sputnik / Алексей Дружинин
В ОДКБ утвердили меры по борьбе с угрозами терроризма из Афганистана
"Действительно ОДКБ выходит на определенный уровень безопасности - прежде всего с внешними угрозами, с которыми сталкиваются наши государства. В первую очередь по противодействию террористической угрозе. И мы сегодня обеспокоены тем, что интернет пресыщен именно террористической и экстремистской идеологией. А ОДКБ, это именно та площадка, где можно объединить усилия в этом направлении", - сказал Выборный для Sputnik Таджикистан.

По его словам, решать вопросы интернет-безопасности получиться только если страны-участницы ОДКБ объединят усилия, так как некоторые граждане, отбывающие наказание, продолжают заниматься экстремизмом и пропагандой террористической деятельности в интернете и соцсетях. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Moscow Flower Show: самое красочное событие лета - фото
Здесь строят будущее: первая АЭС в Центральной Азии - видео
Как измеряют силу землетрясений
Как измеряют силу землетрясений

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054