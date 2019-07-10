Выборный: необходимо остановить любую пропаганду терроризма в интернете

Председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный считает, что особое внимание стоит обратить на борьбу с пропагандой терроризма в интернете.

"Действительно ОДКБ выходит на определенный уровень безопасности - прежде всего с внешними угрозами, с которыми сталкиваются наши государства. В первую очередь по противодействию террористической угрозе. И мы сегодня обеспокоены тем, что интернет пресыщен именно террористической и экстремистской идеологией. А ОДКБ, это именно та площадка, где можно объединить усилия в этом направлении", - сказал Выборный для Sputnik Таджикистан

По его словам, решать вопросы интернет-безопасности получиться только если страны-участницы ОДКБ объединят усилия, так как некоторые граждане, отбывающие наказание, продолжают заниматься экстремизмом и пропагандой террористической деятельности в интернете и соцсетях.