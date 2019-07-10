Эксперт: регистрация мигрантов "по месту работы" поможет всем

Российский юрист и правозащитник, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров рассказал, как справиться с поддельными документами и "резиновыми домами" и наладить систему по регистрации мигрантов.

По словам Евгения Боброва в системе регистрационного учета мигрантов есть две основные проблемы. Это поддельные документы и так называемые "резиновые дома". Такие квартиры регулярно проверяются участковыми и на них часто жалуются.

"Государством не предусмотрен никакой механизм принудительной регистрации, поэтому работодатель всегда оказывается крайним," - рассказал эксперт для Sputnik Узбекистан.

В частности, ситуация с резиновыми домами связана стем, что многие социальные группы не удовлетворяют требованиям, которые необходимы для регистрации, причем россиян среди них куда больше, чем иностранцев.

Поэтому необходимо рассмотреть ситуацию, при которой регистрация будет выполняться по месту работы. Главное в этой инициативе, то, что она соответствует главным критериям регистрационного учета. Статистически будет легче определить, сколько людей проживает в регионе. Это поможет грамотно организовать социальные и транспортные услуги. А соблюдение адресного критерия позволит получать письма и всегда найти человека.