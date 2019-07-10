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Евгений Бобров
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт: регистрация мигрантов "по месту работы" поможет всем

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Российский юрист и правозащитник, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров рассказал, как справиться с поддельными документами и "резиновыми домами" и наладить систему по регистрации мигрантов.

По словам Евгения Боброва в системе регистрационного учета мигрантов есть две основные проблемы. Это поддельные документы и так называемые "резиновые дома". Такие квартиры регулярно проверяются участковыми и на них часто жалуются. 

"Государством не предусмотрен никакой механизм принудительной регистрации, поэтому работодатель всегда оказывается крайним," - рассказал эксперт для Sputnik Узбекистан.

В частности, ситуация с резиновыми домами связана стем, что многие социальные группы не удовлетворяют требованиям, которые необходимы для регистрации, причем россиян среди них куда больше, чем иностранцев.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Поэтому необходимо рассмотреть ситуацию, при которой регистрация будет выполняться по месту работы. Главное в этой инициативе, то, что она соответствует главным критериям регистрационного учета. Статистически будет легче определить, сколько людей проживает в регионе. Это поможет грамотно организовать социальные и транспортные услуги. А соблюдение адресного критерия позволит получать письма и всегда найти человека.

Теги:
временная регистрация, Регистрация, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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