Яременко об обмене опытом с Узбекистаном: не надо изобретать велосипед

Руководитель группы консультантов – старший партнер "Центра изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда" Василий Яременко отметил, что режим сотрудничества между Россией и Узбекистаном вышел на хороший уровень.

По словам Василия Яременко, сфера безопасности людей — не та сфера, где можно конкурировать. В ней люди должны обмениваться информацией и опытом.

"Не надо изобретать велосипед. Если, например, "Лукойл" сделал что-то новое в сфере нефтегаза, то "Узбекнефтегаз" берет, если что-то сделали в "РЖД", то "Узбекистон темир йуллари" перенимает опыт", — сказал он.

Сотрудничество между Узбекистаном и Россией находится на хорошем уровне и продолжает развиваться, отметил он. В том числе — с компанией "Лукойл", которая предоставляет аварийно-спасательное оборудование, огнестойкую одежду, снаряжение для работ на взрывоопасных объектах. Кроме того, идет взаимодействие с министерствами по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, труда.

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