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Рабочее совещание Совета министров Республики Крым
© Sputnik / Тарас Литвиненко

Эксперт о том, как иностранцам поехать в хадж по квоте РФ

Радио
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Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек рассказал, как узбекистанцы, работающие в РФ могут отправится в хадж по российской квоте.

Как объяснил эксперт, иностранные граждане, которые официально трудоустроены смогут отправиться в хадж по российской квоте. Однако для этого нужно получить одобрение Совета муфтиев России и согласие принимающей стороны, в качестве которой выступает Саудовская Аравия.

Более того, в России создан уникальный орган - хадж-миссия. Он будет обеспечивать межведомственные отношения, что значительно облегчит подготовку и организацию поломничества.

Город Мекка в Саудовской Аравии
© Flickr / Fadi El Binni
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Бальбек рассказал, что в этом году квота для РФ составила более 25,5 тысяч, что является рекордом. Это говорит о том, что механизмы, работающие в РФ, облегчают путь поломника и позволяют ему тратить меньше средств на поездку.

Такие квоты получают муфтиаты Росии, а затем распространяются по соответствующим организациям, которые могут становится хадж-операторами и заключать договора.




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