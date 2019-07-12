Эксперт о том, как иностранцам поехать в хадж по квоте РФ

Как объяснил эксперт, иностранные граждане, которые официально трудоустроены смогут отправиться в хадж по российской квоте. Однако для этого нужно получить одобрение Совета муфтиев России и согласие принимающей стороны, в качестве которой выступает Саудовская Аравия.
Более того, в России создан уникальный орган - хадж-миссия. Он будет обеспечивать межведомственные отношения, что значительно облегчит подготовку и организацию поломничества.
Такие квоты получают муфтиаты Росии, а затем распространяются по соответствующим организациям, которые могут становится хадж-операторами и заключать договора.