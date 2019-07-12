Эксперт: узбекским вузам рано переходить на самофинансирование

Вузы Узбекистана с 2020 года поэтапно перейдут на систему самофинансирования, соответствующее постановление подписал президент страны.
Сама по себе идеология самофинансирования образования — не лучшее для Узбекистана решение, считает Игорь Кузнецов. В частности, станет меньше бюджетных мест.
"Образование, которое может зарабатывать, ориентировано только на платежеспособный спрос, — сказал эксперт в эфире Sputnik Узбекистан. — Это решение скорее для современных систем, которые конкурируют, имеют избыток спроса на свои услуги".
Самофинансирование предполагает наличие свободных ресурсов в системе. Этот избыток можно инвестировать, например, в строительство зданий, лабораторий, корпусов, переподготовку преподавателей, приглашение интересных зарубежных лекторов, создание инновационных курсов, рассказал Кузнецов.
По мнению эксперта, для Узбекистана эффективнее другая модель — которую можно назвать советской или, в широком смысле, социальной.
"Как, например, в Германии. Государство выделяет бюджетные средства — до семи процентов госбюджета в совокупности идут на образование. И при этом еще есть возможность привлечения частных денег, но сами по себе они в такой системе не играют большого значения", — рассказал Игорь Кузнецов.
Узбекистан имеет налаженную по советским лекалам систему образования, в том числе и высшего, которая трансформировалась только в последние десятилетия. Это не тот исторический срок, за который можно далеко уйти, считает эксперт.