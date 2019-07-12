Эксперт: узбекским вузам рано переходить на самофинансирование

Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов объяснил, почему западная система самофинансирования не подходит для вузов Узбекистана.

Вузы Узбекистана с 2020 года поэтапно перейдут на систему самофинансирования, соответствующее постановление подписал президент страны.

Сама по себе идеология самофинансирования образования — не лучшее для Узбекистана решение, считает Игорь Кузнецов. В частности, станет меньше бюджетных мест.

"Образование, которое может зарабатывать, ориентировано только на платежеспособный спрос, — сказал эксперт в эфире Sputnik Узбекистан. — Это решение скорее для современных систем, которые конкурируют, имеют избыток спроса на свои услуги".

Самофинансирование предполагает наличие свободных ресурсов в системе. Этот избыток можно инвестировать, например, в строительство зданий, лабораторий, корпусов, переподготовку преподавателей, приглашение интересных зарубежных лекторов, создание инновационных курсов, рассказал Кузнецов.

"Не думаю, что в Узбекистане этот вопрос решен, — отметил он. — И вряд ли там есть избыток притяжения иностранных абитуриентов — это тоже немаловажный фактор, они приносят весьма значительные деньги".

По мнению эксперта, для Узбекистана эффективнее другая модель — которую можно назвать советской или, в широком смысле, социальной.

"Как, например, в Германии. Государство выделяет бюджетные средства — до семи процентов госбюджета в совокупности идут на образование. И при этом еще есть возможность привлечения частных денег, но сами по себе они в такой системе не играют большого значения", — рассказал Игорь Кузнецов.

Узбекистан имеет налаженную по советским лекалам систему образования, в том числе и высшего, которая трансформировалась только в последние десятилетия. Это не тот исторический срок, за который можно далеко уйти, считает эксперт.