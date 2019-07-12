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Исполнительный директор Российского общества политологов - Игорь Кузнецов
© Sputnik / Антон Курилкин.

Эксперт: узбекским вузам рано переходить на самофинансирование

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Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов объяснил, почему западная система самофинансирования не подходит для вузов Узбекистана.

Вузы Узбекистана с 2020 года поэтапно перейдут на систему самофинансирования, соответствующее постановление подписал президент страны.

Сама по себе идеология самофинансирования образования — не лучшее для Узбекистана решение, считает Игорь Кузнецов. В частности, станет меньше бюджетных мест.

"Образование, которое может зарабатывать, ориентировано только на платежеспособный спрос, — сказал эксперт в эфире Sputnik Узбекистан. — Это решение скорее для современных систем, которые конкурируют, имеют избыток спроса на свои услуги".

Самофинансирование предполагает наличие свободных ресурсов в системе. Этот избыток можно инвестировать, например, в строительство зданий, лабораторий, корпусов, переподготовку преподавателей, приглашение интересных зарубежных лекторов, создание инновационных курсов, рассказал Кузнецов.

Студенты в аудитории ВУЗат
© Sputnik / Евгений Биятов
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"Не думаю, что в Узбекистане этот вопрос решен, — отметил он. — И вряд ли там есть избыток притяжения иностранных абитуриентов — это тоже немаловажный фактор, они приносят весьма значительные деньги".

По мнению эксперта, для Узбекистана эффективнее другая модель — которую можно назвать советской или, в широком смысле, социальной. 

"Как, например, в Германии. Государство выделяет бюджетные средства — до семи процентов госбюджета в совокупности идут на образование. И при этом еще есть возможность привлечения частных денег, но сами по себе они в такой системе не играют большого значения", — рассказал Игорь Кузнецов.

Узбекистан имеет налаженную по советским лекалам систему образования, в том числе и высшего, которая трансформировалась только в последние десятилетия. Это не тот исторический срок, за который можно далеко уйти, считает эксперт.

Теги:
СССР, Образование, вузы, Узбекистан



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