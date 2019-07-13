Илья Авербух о жёсткости, конкуренции, спортсменах-политиках и сыне

Он же стал главным работодателем для бывших спортсменов – звезд фигурного катания. У него феноменальная работоспособность и умение оставаться в шоу-бизнесе, но не фигурировать в скандалах.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" продюсер и олимпийский призер Илья Авербух о том, как спортсмены адаптируются к жизни после спорта и почему часто идут в политику, о конкуренции в сфере ледовых шоу, о своих отношениях с Татьяной Навкой, о жесткости по отношению к юным фигуристам, о том, кто помог ему освоиться в шоу-бизнесе и возможно ли договориться с Татьяной Тарасовой.

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