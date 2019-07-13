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"Зачем я это прочитал". Как спастись от информационного шума?

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Тема:
Подкасты РИА (110)
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Что вы делаете сразу, как просыпаетесь? – Машинально беру в руки смартфон и листаю ленту. Как долго вы можете работать, не отвлекаясь на соцсети? – Не больше получаса.

Бывает, что чувствуете усталость и раздражение? – Сложно долго концентрироваться на важных вещах. Это все из-за информационной перегрузки.

В нашем мире слишком много информации. Ежедневно интернет производит 2,5 квинтиллиона байт данных. Для понимания, насколько это огромное число: диаметр Млечного Пути составляет около одного квинтиллиона километров. Вот и наш мозг с каждым днем старается усвоить всё больше информации: новости, соцсети, разговоры, реклама, вывески на улице и в метро. Но что из этого получается? Мы страдаем от вечного инфошума, дефицита внимания и усталости.

Что такое медиабулимия? Как научиться фильтровать информацию? Почему мы сами стали заложниками бесконечного инфопотока?

Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Ваня и Лина. Эксперт эпизода – заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева рассказала, как за последние годы изменились новости и почему большое количество источников ещё не значит, что это не фейк.

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Тема:
Подкасты РИА (110)



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