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Страх показаться глупым
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Страх будущего

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Тема:
Подкасты РИА (111)
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Один из самых естественных и распространенных страхов. Мы не знаем, что произойдет в будущем. Мы можем только предположить.

Неизвестность пугает, иногда парализует, заставляет сомневаться в себе и принятых решениях. Почему мы боимся "завтра"?

Вся жизнь состоит из череды важных решений. Сначала мы выбираем профессию, потом думаем о переезде в другой город, устраиваемся на работу, увольняемся, ищем партнера для брака, заводим детей. Каждое решение это не только перемены, но и сомнения. Был ли это выбор правильным? Вдруг всё пойдет не по плану? А может страх будущего полезен?

Вместе с психотерапевтом Станиславом Савинковым, карьерным консультантом Верой Романовой и носителем страха, вчерашним выпускником вуза Артуром Карумовым разбираемся, к чему может привести страх будущего и как справиться с тревогой, которая накрывает нас на пороге важных событий?

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Тема:
Подкасты РИА (111)



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