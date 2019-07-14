16:22 14 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Танки
Sputnik

Огнемет, ракеты, прыжковый механизм. Проекты допвооружения танков СССР

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (114)
1710

"Нет предела совершенству" - считали создатели советских танков. При всей мощи боевой машины, ее вооружение и ходовые части обладали рядом недостатков. Инженеры и физики пытались устранить недочеты, зачастую – копируя идеи и механики из других областей военного дела.

Пулемет танка недостаточно скорострельный? Установим с самолета! Пехотинцы врага прячутся в бункерах? Добавим огнемет! Противник отгородился от наших танков минным полем? Приделаем миноискатель! А ещё лучше – взрыватель! Хотя зачем, если можно заставить танк перепрыгнуть или даже – перелететь?!

Танк на позиции
© Sputnik / Михаил Воскресенский
На учениях в Чирчике задействовали "афганскую" модификацию танка Т-62

Никогда гонка вооружений не была так заметна и ярко выражена, как на танках во время Второй мировой. Советские танкостроители предлагали весьма изобретательные, порой – фантастичные идеи по модификаций оружия и ходовых частей боевых машин. Некоторые из этих проектов определили облик танка, каким мы его знаем сегодня.

Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА (114)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Что скрывают в себе Соловецкие острова
Переплыть Байкал за 60 дней
Экстремал из Швейцарии решил переплыть Байкал за 60 дней
Туризм в Узбекистане
Грандиозные планы: чем Узбекистан удивит туристов к 2025 году

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054