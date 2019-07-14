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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Вмешательство человека в экосистему

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В мае 2019 года исполнилось 250 лет скале в основании знаменитого памятника Петру I в Санкт-Петербурге.

Там, где этот камень выкопали, осталась огромная яма. За четверть тысячелетия она превратилась в новый маленький мир. Появился пруд, а флора и фауна изменилась на километры вокруг. Некоторые виды раньше были редкостью для Ленинградской области.

Пруд на месте Гром-камня, так называется скала-постамент "Медного всадника" - это интересный положительный пример вмешательства человека в природу, пусть и неосознанного. Сознательное вмешательство, к сожалению, редко заканчивается так хорошо. Строительство плотин, осушение болот, вырубка лесов – к каким неочевидным долгосрочным последствиям ведёт такое грубое изменение окружающей среды?

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Тема:
Подкасты РИА (115)



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