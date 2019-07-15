Возраст участников террористических группировок сильно помолодел — Погиба

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Юрий Погиба рассказал, что возраст участников террористических бандформирований существенно снизился в последнее время.

"Образ террориста — взрослого бородатого мужчины ушел в прошлое. По последним данным, средний возраст участников террористических группировок — 17-23 года. Встречаются и дети, которым от 12 до 14 лет. Этот возраст интересен вербовщикам, потому что молодые люди верят в бессмертие, не боятся боли и хотят стать героями", — сказал специалист.

Он добавил, что странам ОДКБ нужно выработать единую идеологическую стратегию работы с молодыми людьми, потому что при отсутствии национальной идеи последствия для экономики стран — участниц договора могут быть плачевными.