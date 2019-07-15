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Михаил Мидлин
© FOTO. Konstantin Kosov

Искусствовед: нужно жестко наказывать за уничтожение памятников

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Российский искусствовед, специалист в области современного и древнерусского искусства и архитектуры, директор Музея имени Андрея Рублёва Михаил Миндлин рассказал, как пресекать варварское отношение к объектам культурного наследия.

"Непрофессиональный подход властей, бизнеса, строительных организаций приводят к уничтожению памятников культурного наследия, поэтому, мне кажется, что жесткие меры, особенно в определенных странах и регионах, необходимы. Волюнтаризм в это области просто недопустим", - считает эксперт.

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Миндлин обращает внимание на то, что исключительно профессиональное сообщество должно определять технологию реставрационных работ.

"Иначе мы рискуем утратить наиболее значимые памятники мирового и регионального культурного наследия. Достаточно примеров, когда находились удачные архитектурные решения, создавались новые сооружения рядом с объектами культурного наследия, но они вполне себе гармонично сосуществуют с памятниками. Просто в каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход", - подчеркивает искусствовед.

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