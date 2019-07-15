Эксперт: контролирующим органам будет сложно "ловить" самозанятых

В Узбекистане с 1 сентября 2019 года начнут выдавать удостоверения для самозанятых с предоставлением права на учет трудового стажа и получения льгот, говорится в постановлении Кабмина.

Органы по труду будут выдавать удостоверения самозанятым на платной основе. Часть платежей направят на пенсионное обеспечение этих людей. За выдачу удостоверения придется заплатить от 0,5 до 4,5 МРЗП в зависимости от срока его действия.

С 1 сентября в Узбекистане начнут выдавать удостоверения для самозанятых >>>

Как считает эксперт, эффективность данной системы будет зависеть от того, насколько удобно ей будет пользоваться. Самозанятые с большим достатком получат от нового порядка весомую выгоду, однако самозанятые, зарабатывающие скромные суммы этого не изменений почувствуют. Более того, им может быть невыгоден даже сам процесс постановки на учет.

Если во многих странах большинство расчетов уже проводятся онлайн или через карты, когда в Узбекистане система расчетов только начинает переходить в новую эпоху безналичных платежей. Это может помешать контролирующим органам "ловить" самозанятых.

Однако, данная система может помочь тем людям, которые не имеют рабочий стаж и им осталось несколько лет до пенсии.