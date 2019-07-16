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Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Sputnik
© FOTO. Институт стран СНГ

Эксперт: Украина по-прежнему в составе СНГ ― Порошенко "забыл" выйти

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Членство в СНГ продолжает оставаться для Украины актуальной темой, несмотря на сделанные ранее громкие заявления экс-президента страны Петра Порошенко, об этом высказался заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Членство в СНГ остается актуальным для Украины, и документы о выходе страны из состава Содружества, несмотря на озвученные намерения, так и не были поданы.

"С какими фанфарами Порошенко заявлял, что все ― разрываем, нечего нам делать с этим наследием тоталитарного СССР, мы европейская страна, наговорил много, но не разорвал, забыл, что ли? Естественно, в это никто не поверит", ― сказал эксперт в эфире Sputnik.

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет 11 октября в Ашхабаде. Об этом стало известно на минувшей неделе от председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, по словам которого, в исполнительный комитет СНГ так и не поступало от Украины никаких официальных документов о выходе, поэтому страна юридически по-прежнему входит в состав организации. 

Теги:
Украина, Украина, Петр Порошенко, Порошенко, эксперт, радио, Аудио



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