Эксперт о создании сайта "обещаний чиновников" в Узбекистане

Профессор кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС при Президенте РФ, доктор философских наук Владимир Соколов рассказал, как в мире используются похожие инициативы.

В Узбекистане появился сайт для мониторинга обещаний чиновников. Он получил название vada.uz - именно там граждане смогут проверить, выполнил ли свое обещание чиновник в установленный срок.

Например, на сайте стоит счетчик с цитатой "ДПС и ППС должны получить бодикамеры до конца года (вторая попытка), Аппарат Кабанет Министров. Статус сообщения - выполняется. Дедлайн - до 31 декабря 2019 года.

Эксперт рассказал, что до Узбекистана подобную инициативу использовал еще Сильвио Берлускони. Это и помогло ему занять должность премьер-министра.

Однако, для того чтобы данная инициатива работала, необходимо, чтобы контролирующий орган имел также и систему наказаний, вплоть до увольнения служащего. Такие контролирующие системы уже широко используются в мировой практике.