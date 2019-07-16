Эксперт о создании сайта "обещаний чиновников" в Узбекистане

В Узбекистане появился сайт для мониторинга обещаний чиновников. Он получил название vada.uz - именно там граждане смогут проверить, выполнил ли свое обещание чиновник в установленный срок.
Например, на сайте стоит счетчик с цитатой "ДПС и ППС должны получить бодикамеры до конца года (вторая попытка), Аппарат Кабанет Министров. Статус сообщения - выполняется. Дедлайн - до 31 декабря 2019 года.
Эксперт рассказал, что до Узбекистана подобную инициативу использовал еще Сильвио Берлускони. Это и помогло ему занять должность премьер-министра.
Однако, для того чтобы данная инициатива работала, необходимо, чтобы контролирующий орган имел также и систему наказаний, вплоть до увольнения служащего. Такие контролирующие системы уже широко используются в мировой практике.