Эксперт рассказал, как новый закон защитит паломников в РФ

Эксперт заметил, что механизмы, созданные на сегодняшний день значительно облегчат путь паломника, а также поможет ему тратить куда меньше средств на поездку.
Дело в том, что данная сфера не была регламентирована, чем часто пользовались коммерческие туристические предприятия, а иногда и мошенники.
"Введение нового закона позволит обезопасит паломников от разного рода коммерческих туристических предприятий, которые направлены на извлечение прибыли и не учитывают интересы самих паломников", - рассказал Sputnik Таджикистан Руслан Бальбек.
Напомним, что президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности. Согласно документу, паломники могут совершать и организовывать собственные паломнические поездки через религиозные организации или созданные ими организации.