Эксперт рассказал, как новый закон защитит паломников в РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек предположил, что новый закон поможет верующим не стать жертвами мошенников.

Эксперт заметил, что механизмы, созданные на сегодняшний день значительно облегчат путь паломника, а также поможет ему тратить куда меньше средств на поездку.

Дело в том, что данная сфера не была регламентирована, чем часто пользовались коммерческие туристические предприятия, а иногда и мошенники.

"Введение нового закона позволит обезопасит паломников от разного рода коммерческих туристических предприятий, которые направлены на извлечение прибыли и не учитывают интересы самих паломников", - рассказал Sputnik Таджикистан Руслан Бальбек.

Напомним, что президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности. Согласно документу, паломники могут совершать и организовывать собственные паломнические поездки через религиозные организации или созданные ими организации.