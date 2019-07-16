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Василий Ловковский
© FOTO. Из личного архива Василия Ловковского

Ловковский: лоукостеры и конкуренция помогут авиакомпаниям развиваться

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Консультант по управлению бизнесом, эксперт в авиационной отрасли Василий Ловковский рассказал о плюсах конкуренции и лоукостеров для государственных авиакомпаний, а также назвал причины успеха компаний с низкими ценами на билеты.

По словам эксперта для Sputnik Узбекистан, при конкуренции у компании всегда есть стимул работать лучше и заниматься совершенствованием внутренних процессов. 

"Для пассажиров конечно лучше будет конкурентный рынок", - заверил Василий Ловковский.

Он также назвал несколько причин, которые позволяют лоукостерам снижать цены до минимума. Это в первую очередь новые самолеты, которые реже нужно ремонтировать. Они проводят больше времени в воздухе и меньше времени в ремонте.

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Также в своем флоте такие компании используют суда одинаковой модели. Данный шаг позволяет сразу купить несколько самолетов со скидкой и меньше беспокоится об обслуживании, поскольку нет необходимости развивать компетенции по нескольким моделям.

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Еще один шаг - уровень эффективности компании и дисциплинированность сотрудников, несмотря на более низкий уровень заработной платы. Более того, воздушные суда у лоукостеров проводят больше времени в воздухе, чем у других компаний, тем самым снижая дорогостоящее "время простоя" в аэропортах.

Эксперт заявил, девиз лоукостеров "Чем проще - тем дешевле". Поэтому вы редко встретите на борту экраны или премиальной еды.

Также лоукостеры обычно отказыватся от бизнес класса, что повышает вместимость самолета. А средняя загрузка рейса - 90%.

Теги:
авиакомпания, авиаперелет, авиабилет, авиация, лоукостер, Лоукостер



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