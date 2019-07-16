Ловковский: лоукостеры и конкуренция помогут авиакомпаниям развиваться

По словам эксперта для Sputnik Узбекистан, при конкуренции у компании всегда есть стимул работать лучше и заниматься совершенствованием внутренних процессов.
"Для пассажиров конечно лучше будет конкурентный рынок", - заверил Василий Ловковский.
Он также назвал несколько причин, которые позволяют лоукостерам снижать цены до минимума. Это в первую очередь новые самолеты, которые реже нужно ремонтировать. Они проводят больше времени в воздухе и меньше времени в ремонте.
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Также в своем флоте такие компании используют суда одинаковой модели. Данный шаг позволяет сразу купить несколько самолетов со скидкой и меньше беспокоится об обслуживании, поскольку нет необходимости развивать компетенции по нескольким моделям.
Эксперт заявил, девиз лоукостеров "Чем проще - тем дешевле". Поэтому вы редко встретите на борту экраны или премиальной еды.
Также лоукостеры обычно отказыватся от бизнес класса, что повышает вместимость самолета. А средняя загрузка рейса - 90%.