Джумагулов: "спящие" ячейки боевиков в ЦА продолжают представлять опасность

Почему необходима серьезная информационная и аналитическая работа в борьбе с терроризмом в Центральной Азии, объяснил экс-заместитель начальника Главного штаба ВС Кыргызстана Малик Джумагулов.

В июне в Бишкеке состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности. В ноябре в столице Кыргызстана должен пройти саммит глав государств ОДКБ.

Джумагулов заявил, что страны — участницы организации делают многое для предупреждения террористической угрозы, но информационную и аналитическую работу необходимо усилить.

"Афганская проблема является постоянной угрозой. Мы считаем, что нынешнее затишье — временное. В лагерях подготовки боевиков идут переосмысление, перегруппировка, переформирование, уточняются задачи и направления действий", — сказал экс-заместитель начальника Главного штаба ВС Кыргызстана Малик Джумагулов Sputnik Кыргызстан.

По его словам, еще в феврале 1999 года появились данные о предстоящем наступлении боевиков, но им никто не придал значения. Чтобы ситуация не повторилась, необходимо действовать на предупреждение.