Политолог: у ЕС нет рычагов экономического давления на Турцию

Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел ряд санкционных мер: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турция-ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции. Кроме того, известно, что проработка новых санкций в отношении Турции будет продолжена.

На данный момент сам Евросоюз критически зависит от Турции из-за огромного количества турецких инвестиций в целом ряде государств ЕС, таких как Болгария, Греция и Румыния, в связи с чем любые санкционные меры и ограничения окажутся двоякими, заявил Радио Sputnik Дмитрий Солонников.

"Экономика Турции не представляется слабым партнером по отношению к ЕС, она сильнее и динамичнее большого количества европейских государств. Говорить о серьезном экономическом давлении на Турцию ― у ЕС сейчас такой возможности нет и силы нет. Думаю, здесь они будут скорее сами себя пугать", ― сказал Солонников.

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