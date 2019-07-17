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© Facebook / Вячеслав Лысаков

Эксперт: система распознавания лиц поможет найти злоумышленников

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Депутат Госдумы ФС РФ, автоэксперт Вячеслав Лысаков считает, что система распознавания лиц поможет предотвратить множество правонарушений.

В Узбекистане могут внедрить систему распознавания лиц. Как сообщается, на данный момент правоохранительные органы проводят переговоры с китайской компанией Huawei по внедрению системы распознавания лиц в качестве пилотного проекта в Ташкенте.

Камера видеонаблюдения
© Pixabay
В Ташкенте могут внедрить систему распознавания лиц

Эксперт считает, что новая система поможет повысить уровень безопасности. Лысаков считает, что реализация подобного проекта - технологический шаг вперед. Камеры будут использоваться правоохранительными органами, силовыми службами для выявления личности злоумышленника. Они помогут отследить маршрут и установить местонахождение преступника.

Такая система будет являться еще и профилактикой уголовных преступлений, поскольку потенциальный преступник понимает, что за ним могут наблюдать.

"Все развитые страны уже давно внедрили такую систему," - рассказал эксперт Sputnik Узбекистан.

Однако такие системы еще не работают в полном объеме, что необходимо для серьезных гарантий безопасности. Однако первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Теги:
задержание преступников, Поиск преступников, камера, новая система



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