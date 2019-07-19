Воинов: девочкам качества спортсменов присущи больше, чем мальчикам

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он сказал, что самодисциплина — одно из самых необходимых для спортсмена качеств. При этом девочки обладают им в большей степени, чем мальчики.

"К примеру, человек занимается спортом уже целый год. Я переворачиваю его сумку и вижу, что капа в ней лежит вместе с грязными носками. Как тренер делаю вывод, что у парня беспорядок в голове, с которым нужно бороться. Девочки в этом смысле не такие, у них с самого начала все в порядке", — сказал Воинов.

Он добавил, что девочки нередко помогают тренеру со сборами в зарубежные поездки и организацией различных мероприятий. Легче всего переезды даются в том случае, если в команде есть старшие девушки и младшие мальчики.