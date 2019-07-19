Энергетик об обратной стороне использования солнечных батарей

Узбекистан в последние годы уделяет огромное внимание развитию энергетики. Особые надежды возлагаются на "зеленые" виды энергии, в первую очередь на солнечную, учитывая большие свободные площади и значительное количество ясных дней в году на этой территории.

Ветеран энергетики Карыпбек Алымкулов в беседе на радио Sputnik Кыргызстан заявил, что использование солнечных батарей вредит окружающей среде.

"Говорить о том, что нам нужно переходить на солнечную энергию, сегодня модно, однако прийти к этому не так просто. К примеру, в Узбекистане запускали электростанцию на 100 мегаватт, работающую на солнечной энергии, при этом закрыли панелями около 40 гектаров земли. Мы все время говорим об охране окружающей среды, но если солнечные батареи полностью закрывают поверхность земли, то это нарушает экологию", — сказал Алымкулов.

Замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев в пятницу заявил, что правительство республики намерено до конца 2030 года привлечь инвестиции в объеме 35 миллиардов долларов в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт.

По словам заместителя спикера Законодательной палаты Бория Алиханова, страна может получать солнечную энергию в объеме более 182 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год.