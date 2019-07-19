Полковников о конкурсе для педагогов-русистов: не каждый может себя переломить

Полковников о конкурсе для педагогов-русистов: не каждый может себя переломить /

На днях десять лучших узбекских преподавателей-русистов приехали на экскурсию в Москву, эта поездка стала наградой за победу в конкурсе "Русский язык в Узбекистане — новые горизонты", который проводился с 1 декабря по 10 июня. В организационный комитет вошли в том числе представители Русской гуманитарной миссии.

"Конкурс был общереспубликанский, но принять в нем участие пожелали чуть более 200 человек. Не каждый может себя переломить, делать что-то дополнительное. Откликнулись самые активные, те, кто хотят каких-то перемен, — сказал Алексей Полковников в эфире Sputnik Узбекистан. — Примечательно, что из десяти победителей — только один человек из школы с русским языком преподавания, два человека — из смешанных школ, все остальные из школ с узбекским языком преподавания".

В Узбекистане примерно 10% детей учатся в русскоязычных школах. В школах с обучением на узбекском языке со второго класса также введен предмет "Русский язык". Вместе с тем из 100% изучающих русский язык в школе относительно свободно владеют разговорным русским не более 50%.

АНО "Русская гуманитарная миссия" была создана для осуществления гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности, а также в целях содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами. НКО разрабатывает и реализует образовательные проекты, программы помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинские программы и гуманитарные проекты с полным логистическим обеспечением.