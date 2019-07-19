Эксперт: экскурсионные туры без лицензии могут быть сопряжены с рисками

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О туризме", согласно которому физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями не нужна будет лицензия на право осуществления туристской деятельности для оказания экскурсионных услуг.

Эксперт рассказал Sputnik Узбекистан, что со стороны Узбекистана данный шаг направлен на поддержку туристического бизнеса страны. Тем более, что поток туристов постоянно растет. Однако, подобная инициатива в России была неудачной. Еще в 2007 году в РФ отменили лицензирование и аттестацию туристических агенств. И поначалу результаты были положительными, но затем появилось огромное количество сомнительных турфирм и агенств, которые очень сложно контролировать.

Справится с этой ситуацией частично помогают только большие штрафы. Обращаться к предпринимателям, которые формируют свой туристический продукт без лицензии - это всегда большой риск, поскольку могут возникнуть проблемы с размещением, пребыванием в той или иной стране и транспортом, залючил эксперт.