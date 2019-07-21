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Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?

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Тема:
Подкасты РИА (120)
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В каком университете преподают эльфийский, на каком искусственном языке запрещено думать и какого вымышленного языка боялся Гитлер?

Какой язык придётся выучить людям, вторгшимся на планету Пандора, и на каком языке мы будем говорить с инопланетянами, прибывшими на Землю?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (120)



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