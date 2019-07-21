Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?

Какой язык придётся выучить людям, вторгшимся на планету Пандора, и на каком языке мы будем говорить с инопланетянами, прибывшими на Землю?
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В каком университете преподают эльфийский, на каком искусственном языке запрещено думать и какого вымышленного языка боялся Гитлер?
Какой язык придётся выучить людям, вторгшимся на планету Пандора, и на каком языке мы будем говорить с инопланетянами, прибывшими на Землю?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Огонь нанес серьезный ущерб рынку. Сгорели хлебные ряды и стоящие рядом магазины. Пламя уничтожило 800 квадратных метров. Около магазинов сгорел также автомобиль "Москвич".
МЧС Узбекистана рассказало о причину аварии и оценило степень угрозы для местных жителей.
Сегодня в Бельгии отмечают один из самых главных праздников для страны.