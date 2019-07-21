Дмитрий Смит о признании киберспорта, игромании и Олимпиаде

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказывает о том, как состязания в компьютерных играх признали видом спорта, делят ли компьютерный спорт на мужской и женский и зачем киберспортсменам персональные тренеры и психологи.
А также объясняет, почему большинство стрелялок надо запретить, почему киберспортсмены не болеют игроманией и когда появятся первые олимпийские чемпионы по компьютерному спорту.
Спрашиваем Дмитрия Смита "Как вы это делаете?!" и узнаём.
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