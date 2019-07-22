Рар: преемнице Меркель нужно на деле доказать свою состоятельность

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально назначена главой Министерства обороны Германии после отставки Урсулы фон дер Ляйен. Ранее Крамп-Карренбауэр сменила канцлера Ангелу Меркель во главе ХДС. Меркель заявила, что не намерена переизбираться на пост главы правительства в 2021 году, но большинство немцев считают, что Крамп-Карренбауэр не подходит на пост канцлера.

В эфире радио Sputnik Рар отметил, что главе ХДС в кратчайшие сроки предстоит доказать немецкому обществу и чиновникам, что она способна заменить Меркель в любой момент.

"Крамп-Карренбауэр по-прежнему является главной "наследницей" госпожи Меркель и готовится к тому, чтобы занять пост канцлера. Но возможной преемнице необходимо проявить себя до выборов, поскольку в прессе начали появляться не очень позитивные статьи и высказывания в ее адрес. У нее нет опыта ни во внешней, ни во внутренней политике, ни в вопросах обороны... Думаю, она попала под такое давление, что ей просто нужно было что-то делать", — сказал политолог.

По его словам, хотя Крамп-Карренбауэр уже занимает довольно высокий пост, многие считают, что на практике "она ничего не доказала".