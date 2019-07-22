Врач рассказала, когда уже поздно делать прививку от бешенства

Инфекционист Камилла Хурхумал рассказала про первые симптомы заболевания и объяснила, что нужно делать, если вас укусило животное.

"Бешенство – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний, протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается всегда летальным исходом. Вакцинация от бешенства не входит в список плановых вакцинаций, проводится она только в тех случаях, когда человека укусило животное. В первую очередь, если вас покусали, нужно промыть рану мыльной водой, обработать перекисью водорода и обратиться в травмпункт, где всегда есть необходимая вакцина", - сказала врач в интервью радио Sputnik Абхазия.

Врач отметила, что в идеале в медучреждение надо обратиться в первые 72 часа после укуса животного. Если не получится за это время, то не позднее двух недель, иначе вакцина будет бесполезной. Инкубационный период вируса зависит от локализации укуса или попадания слюны зараженного животного на тело человека.

Первые и основные симптомы заражения бешенством – это головные боли, ломота в теле, неприятные покалывания и тянущие боли в месте укуса, раздражительность, боязнь воды и света.

Напомним, ранее в Хорезмской области на овец стали нападать стаи диких собак. По словам местных жителей, животные внешне схожи с шакалами, крайне агрессивны и уже загрызли 20 голов домашнего скота.