Кулагин о том, почему у проекта газопровода ТАПИ мало шансов на реализацию

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин заявил в интервью Sputnik Узбекистан, что у большинства специалистов практическая возможность строительства такого газопровода вызывает много вопросов.

"Узбекнефтегаз" собирается участвовать в строительстве транснационального газопровода ТАПИ. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на Министерство шахт и нефтепродуктов Афганистана.

Газопровод ТАПИ должен пройти из Туркменистана в Пакистан и Индию по западу и югу Афганистана и транспортировать 33 миллиарда кубометров газа в год. Сооружение афганского участка в провинции Герат началось в феврале 2018 года.

По словам Кулагина, проект обсуждается уже много лет. На его взгляд, это нормально, когда есть ресурсная база в Центральной Азии, откуда осуществляются поставки к одному из крупнейших растущих потребителей (конечной точкой газопровода должна быть Индия).

"Основная проблема связана с тем, что газопроводу придется проходить через Афганистан и Пакистан. Это достаточно сложные территории с точки зрения обеспечения безопасности трубопровода. Именно вопросы безопасности являются уже на протяжении ряда десятилетий препятствием к строительству трубопровода", - сообщил эксперт.

Он отмечает, в прошлом году туркменская сторона заявляла об активной работе в данном направлении: о строительстве трубы до своей границы.

"Мы по несколько раз в год от разных сторон слышим заявления о работе над проектом. Причем самое интересное, что эти заявления перешли в стадию практической реализации отдельных участков. Однако до сих пор у большинства специалистов возможность строительства такого газопровода вызывает очень много вопросов. Ведь на афганской территории достаточно все неспокойно, есть определенные проблемы в подходе к индийской границе. Проект экономически хорош, но вероятность его реализации, конечно же, небольшая", - подчеркнул Кулагин.

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