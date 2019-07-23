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Гульсара Асатова
Sputnik / Дильшода Рахматова

Асатова рассказала, как будут готовить спортивных тренеров в Узбекистане

Радио
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В Самарканде открывается филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Прием документов и вступительные испытания проводятся в зданиях и спортивных базах Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Проректор по учебной работе вуза, кандидат исторических наук, доцент Гульсара Асатова рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, как будет проходить обучение в российском филиале.

"С российским вузом мы задумали шесть направлений: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, гребля, теннис, футбол. Введение новых специальностей будет зависеть от потребностей спортивной отрасли и материально-технической базы", - подчеркивает эксперт.

Она обращает внимание на то, что сейчас в олимпийскую программу включают "урбанизированные" виды спорта, например, серфинг.

Самаркандский филиал спортивного вуза РФ примет свыше 150 студентов

"Пока мы не имеем доступа к таким водным пространствам, но в перспективе мы сможем развивать и такие направления и претендовать на участие Узбекистана в Олимпийских играх по данным видам спорта", - считает Асатова.

Абитуриенты смогут подать документы на обучение в филиале до 15 августа. Экзамены пройдут с 20 по 30 августа. Будущим студентам необходимо сдать устный экзамен по русскому языку, а также пройти два испытания по физической подготовке.

Теги:
Самарканд, Узбекистан, Россия, спорт, вуз



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